Tras un vuelo alrededor de la Luna lleno de momentos intensos y simbólicos, los cuatro astronautas de la misión Artemis II regresaron exitosamente este viernes del primer viaje tripulado al satélite natural de la Tierra en más de medio siglo.

Luego de completar una misión de diez días, la nave Orion, que los llevó más lejos que a cualquier astronauta en la historia de la exploración espacial, amerizó en el Océano Pacífico, frente a la costa sur de California.

“Houston, aquí Integrity. Los recibimos fuerte y claro”, anunció el comandante Reid Wiseman tras superar la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 30 veces la velocidad del sonido.

“Qué viaje. Estamos estables”, agregó, e informó que los cuatro miembros de la tripulación estaban en buenas condiciones.

Pilotada de forma autónoma, Orion realizó horas antes un último encendido de ocho segundos de sus propulsores a reacción para ajustar la trayectoria de vuelo, una maniobra crítica que garantizó el regreso seguro.

La misión de la NASA culminó con Orion desprendiendo el módulo de servicio que albergaba su sistema de cohetes principal, seguido de un reingreso a través de la atmósfera y un apagón de radio de seis minutos antes de que la cápsula se lanzara en paracaídas al mar.

La NASA despachó sus equipos de rescate para sacar a los astronautas de la cápsula y subirlos a un helicóptero. Ya en el buque USS John P. Murtha se debía iniciar la primera etapa de evaluación médica.

Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, acabaron flotando en el mar a bordo de su cápsula, que ellos rebautizaron Integrity, frente a San Diego.

Este regreso de los tripulantes representa un alivio para las familias de los astronautas y constituye un éxito innegable para la NASA tras decenas de miles de millones de dólares, años de retrasos y muchas dudas sobre la conveniencia de relanzar el programa lunar.

Los astronautas de Artemis dedicaron gran parte de las 24 horas previas de la misión a guardar el equipo y configurar la cabina de la tripulación para el reingreso y el amerizaje que se avecinaban.

El regreso a la Tierra sometió a la nave Orion, construida por Lockheed Martin, a una prueba crítica de su escudo térmico, que sufrió un nivel inesperado de calor y tensión durante la reentrada en el vuelo de prueba de 2022.

Con esa experiencia, los ingenieros de la NASA modificaron la trayectoria de descenso de Artemis II a fin de reducir la acumulación de calor y disminuir el riesgo.

Aun así, Orion debía sumergirse en la atmósfera a 38.625 km/h, 32 veces la velocidad del sonido, con temperaturas en el exterior de la cápsula de 2760°C, la mitad de la temperatura de la superficie del sol.

Insistiendo en las múltiples pruebas, simulaciones y modelizaciones realizadas, los responsables de la NASA aseguraron confiar en los cálculos de sus ingenieros y contar con un margen de seguridad suficiente.

Como es habitual en este tipo de descensos, la intensidad del calor y la compresión del aire formaron una envoltura al rojo vivo de gas ionizado, o plasma, que envolvió la cápsula, cortando el contacto por radio con la tripulación durante varios minutos al inicio de la reentrada.

Momentos después, se desplegaron dos conjuntos de paracaídas desde la parte delantera de la cápsula, lo que ralentizó su descenso hasta unos 27 km/h antes de que Orion tocara suavemente el agua.