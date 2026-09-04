Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos puntos del departamento, comprendiendo jurisdicciones correspondientes a las Comisarías Segunda, Tercera y Quinta, como así también en la localidad de Urdinarrain.

En el marco de una investigación por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, personal de la División Drogas Peligrosas de Gualeguaychú llevó adelante un importante operativo que culminó con la realización de 14 procedimientos de allanamiento, desarrollados de manera conjunta con efectivos de Gendarmería Nacional Argentina.



Del total de procedimientos, siete fueron ejecutados por personal de la Policía de Entre Ríos y otros siete por Gendarmería Nacional, incluyendo dos diligencias realizadas en el interior de la Unidad Penal N.º 9 “El Potrero”.



La investigación se encuentra a cargo de la Agente Fiscal N.º 3, Dra. Martina Cedrés, con intervención del Juzgado de Garantías y Transición N.º 1, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes.



Como resultado del despliegue, se concretó la detención de ocho personas mayores de edad, seis hombres y dos mujeres: tres de ellas en procedimientos realizados por la Policía de Entre Ríos y cinco por Gendarmería Nacional, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

De las personas detenidas, los hombres quedaron alojados en dependencias de la Jefatura Departamental, mientras que las mujeres fueron trasladadas a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.



En los distintos domicilios allanados se logró el secuestro de más de 300 gramos de cocaína, más de 70 gramos de marihuana, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos y dólares, armas de fuego, municiones de distintos calibres, balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, anotaciones y otros elementos de interés para la investigación.



El amplio despliegue operativo contó con la participación de efectivos de la División Drogas Peligrosas Gualeguaychú, a cargo del jefe de dicha División, Crio. Principal Federico Landra, acompañando por Jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública, Guardias Especial y personal de distintas Divisiones de Drogas Peligrosas de distintas departamentales, como así también supervisado por el jefe Departamental local, además de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, pertenecientes a las unidades de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.



Desde la Policía de Entre Ríos destacaron “el resultado de este trabajo articulado, reafirmando el compromiso institucional de prevenir y combatir el narcomenudeo, mediante investigaciones coordinadas, el despliegue de recursos especializados y el accionar conjunto de las distintas fuerzas de seguridad”.