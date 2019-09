Así fue el reencuentro entre Diego Maradona y su nieto Benjamín

diago juega con su nieto.jpg

Dejando de lado las peleas, los reproches y los escándalos que rodean a la familia, Gianinna se acercó mucho más a su padre en los últimos meses, basándose en la relación de amor que los unía, compartiendo fotos de su infancia y demostrando su apoyo a su papá.

diego y benja tridente.png

“Yo vivía tranquila. Y ahora soy hincha del Lobo”, escribió incluso a mediados de septiembre sobre la nueva etapa de Maradona como DT en Argentina.

Esta vez, las fotos y la información salieron desde el propio seno de la familia, sin dar lugar a especulaciones sobre el encuentro. Ginainna incluso confesó que fue Lucho Strassera –su ex novio- quien hizo posible el encuentro.

diego y su nieto.jpg

“Todo tuyo el encuentro @luchostrassera ¡¡Gracias!! ¡Sos inmenso! Cuando sos culona como yo, tenés un ex que ama a tu hijo y vale por mil”, se sinceró la diseñadora sobre su ex pareja, con quien mantuvo una relación entre 2013 y 2015.

diaguito y benja story.png

Por su parte, Dalma Maradona también se hizo eco del encuentro y realizó una especie de descargo ante las críticas, indicando también cómo había reaccionado Claudia Villafañe ante lo sucedido.

mensaje 01.jpg

“Me gustaría aclarar a todos los que dicen, ¿cómo le van a llevar al nieto con todo lo que le hizo a Claudia?”, se preguntó la actriz en sus historias de Instagram.

mensaje 02.jpg

Y respondió: “1: no tenés ni puta idea lo que hablamos en privado. 2: Ok... Claudia es la persona más feliz del mundo con esa foto. Ella es así. Por lo tanto, no se preocupen que si ella ve feliz a su nieto, ya está. Y aunque no lo crean, también se alegra por mi papá. Ella es así. Siempre te amaremos, Claudia”.