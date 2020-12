Así fue el regreso de Claudia Villafañe a MasterChef tras la muerte de Maradona

En el inicio de la emisión Santiago del Moro resaltó el gesto de la participante al aceptar volver sin concesiones. “Antes de arrancar la competencia de hoy quiero recibir a Claudia Villafañe. Faltó dos galas a este programa pero hoy regresa”, señaló el conductor, que pidió un aplauso para ella.

“Todo lo que opinan los argentinos lo conocés: tu entereza, tu don de gente. Tenés una garra como pocas veces vi en mi vida. Ya el hecho de que estés acá, defendiendo tu lugar junto a tus compañeros habla de quién sos vos”, agregó Del Moro, que también recalcó que Claudia deberá ser la mejor de toda la semana para evitar la gala de eliminación.

“Creo que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá. Y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que voy a estar apoyando a mis hijas, pero desde un costado como siempre, que es lo que corresponde”, dijo Claudia antes de poner manos a la obra.