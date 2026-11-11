La periodista y peregrina Sabina Melchiori mostró cómo fue el viaje camino a Luján para presenciar la última misa que hará el Papa León XVI en Argentina.

Cerca de las 22 horas, varios micros salieron desde distinto puntos de Gualeguaychú rumbo a la Basílica de Luján. Pasada la medianoche, los peregrinos descendieron en suelo bonaerense y debieron caminar entre 6 y 8 kilómetros hasta el espacio dispuesto para la misa.

La lluvia y en cansancio no surtieron efecto, y los gualeguaychuenses caminaros bajo pilotos y paraguas, acompañados de personas de todas partes del país.

Muy temprano, el sector destinado para escuchar la última misa de León en Argentina estaba colmada de creyentes, banderas y cánticos, a la espera de un hecho histórico.