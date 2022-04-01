El partido de este jueves entre Colón y Aldosivi en Santa Fe es un hecho histórico por la presentación del VAR, que a partir de esta octava fecha de la Copa de la Liga Profesional será utilizado en los 14 juegos de cada jornada.

Apenas 14 minutos tardó la tecnología en tomar protagonismo y vaya que llegó con polémica. Es que en una presión alta de Braian Martínez en la visita, el juvenil Gian Nardelli se complicó para despejar la pelota y, en una acción desafortunada, al intentar controlar se tropieza y la toca con la mano. Rápidamente lo llamaron a Lamolina por revisión de posible penal y el juez principal del encuentro no dudó: pena máxima que luego Martín Cauteruccio cambió por gol.