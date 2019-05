Así funcionan las Taser que ya pueden usar las fuerzas de seguridad

El Gobierno aprobó hoy la utilización de "armas electrónicas no letales" por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales, las que permitirán "abordar situaciones" en las que sea necesaria la utilización de la fuerza "sin el empleo de armas de fuego". A través de la Resolución 395/, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad puso en funciones el "Reglamento general para el empleo de armas electrónicas por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de Seguridad federales". El Gobierno destacó que con esta norma se "permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego". En ese sentido, remarcó que las armas electrónicas resultan "un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes", al tiempo que señaló que le brindan a las fuerzas "una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego". A raíz de ello, se instruyó a los titulares de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional "a que procedan a la inmediata implementación de cursos de capacitación específica para el empleo de armas electrónicas no letales".Aunque se espera que la resolución sea criticada por organismos sociales y de derechos humanos, así como también por sectores de la oposición, el Poder Ejecutivo subrayó que los distintos tribunales "han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la utilización de las armas electrónicas, expidiéndose sobre la legalidad de su empleo". En 2016, la Corte Suprema dejó firme un fallo que avalaba la implementación de las denominadas "Taser X 26". Se trata de armas que inmovilizan de forma instantánea a quien recibe la descarga, que genera múltiples contracciones musculares por segundo. Tiene un alcance de hasta 8 metros y, para evitar daños físicos en quien recibe la descarga, los especialistas aconsejan evitar la zona de los ojos.En el texto oficial del decreto, la cartera conducida por Patricia Bullrich hizo hincapié en que "la normativa y la doctrina internacional dan cuenta de los resultados obtenidos en los estudios médicos y técnicos realizados en prestigiosas universidades" concluyen que "el empleo de las armas electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas". Al respecto, el Gobierno indicó que este tipo de armas son empleadas por las fuerzas de seguridad de países como Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Suiza, Suecia, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia. "Queremos trabajar en lugares donde se precisa un arma de carácter intermedio. Por ejemplo, en un tren el uso de un arma común es mas complicado que un arma de carácter intermedio. Una Taser puede generar una respuesta adecuada en una aglomeración", explicó hace unos meses Bullrich. Según la ministra, se trata de "un arma muy usada porque es un arma intermedio no letal e individual, que es fácil de portar"."En los grandes aglomerados de personas está probado que es muy eficaz para no tener que usar armas de fuego", señaló, a su vez, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. El funcionario consideró que en la Argentina "entre el bastón y la pistola faltan armas no letales para que el personal policial pueda actuar". "Hemos decidido a nivel nacional dotar al personal de estas armas no letales para las situaciones de violencia que se dan, para no tener que usar armas de fuego", expresó Burzaco. El secretario recordó que este tipo de armas "se utilizan en cientos de países" y que cuentas con la aprobación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el organismo encargado de registrar, fiscalizar y controlar las armas de fuego. Burzaco indicó que en una primera etapa las pistolas Taser las usarán efectivos de las fuerzas federales destinados a brindar seguridad en aeropuertos y estaciones de trenes, donde hay alta concurrencia de gente, para "no tener que usar armas de fuego que puede generar daños colaterales". "La seguridad ciudadana la lleva adelante cada provincia. Algunas pueden usarlas, otras no. Cada uno tiene su criterio", aclaró.Bullrich había instruido a sus funcionarios a que evalúen los costos y la cantidad de armas que necesitará para cubrir con esta primera etapa de implementación. Según cálculos que hicieron en Seguridad, requeriría no más de 300 taser y cada pistola, estimaron, cuesta unos 3.000 dólares cada una. A eso se deberán sumar los costos en la capacitación del personal, de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que puede duplicar el costo de la inversión inicial, que en forma global rondaría los 3 millones de dólares.