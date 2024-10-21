La expresidenta Cristina Kirchner reaccionó frente a los fuertes dichos de Javier Milei, quien anoche en una entrevista aseguró que le gustaría “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo”, con la exmandataria adentro.

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CFK interpretó la definición como una amenaza y esta mañana en redes sociales le contestó con un extenso mensaje. “¿Así que ahora también me querés matar?”, comienza.



“Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces. Y como no tenés la más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole ayuda a Macri”, continuó Cristina Kirchner, en alusión a la alianza política entre el oficialismo y la Libertad Avanza que le permitió a la Casa Rosada mantener los vetos a la ley de movilidad jubilatoria y al financiamiento universitario.



A partir de esa definición, Cristina Kirchner enumeró:

- “Resulta que ibas a dolarizar y terminaste copiándole la tablita del dólar a Martínez de Hoz; y lo tenemos otra vez al Toto Caputo con el carry trade, donde se la están llevando en pala los sectores financieros. Pensé que los plagios solamente los hacías con los libros”.



- “Dijiste que ibas a cerrar el Banco Central y terminaste pasando sus pasivos al Estado argentino con las LEFI y las LECAPS que están generando intereses mensuales por más de 2 billones de pesos y armando una bola que, cuando explote, mejor no estar cerca”.

- “Sería bueno que, en lugar de insultar a diestra y siniestra, y amenazarme con mi muerte, encontraras la forma de que los argentinos puedan volver a comer cuatro veces al día y en su casa, sus hijos crecer sanos para poder estudiar y progresar y los viejos tengan sus remedios para poder vivir”.

- “Ya hubo una época en la Argentina, en la que se pensaba que la muerte del adversario era la solución. De aquel tiempo podés preguntarle a tu Ministra de Seguridad que, de eso, puede dar cátedra. Así que dejá de amenazar y aprendé a gestionar el Estado, porque ¿sabes una cosa Javier Gerardo Milei? Aunque me maten y de mí no queden ni las cenizas… tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena”.



A modo de postdata, Cristina Kirchner cerró su mensaje haciendo responsable al jefe de Estado y a los medios “que han habilitado discurso de violencia sin límites” -a quienes asoció con el atentado del que fue víctima en 2022- de lo que pudiera pasarle a ella, a la dirigencia peronista y a integrantes de otras fuerzas políticas opositoras y “libres” del pueblo.

El tuit de Cristina Kirchner contra Milei



Los dichos de Milei que provocaron el enojo de Cristina Kirchner

Milei fue consultado durante un reportaje concedido al canal de noticias TN sobre la interna del peronismo, que tiene a Cristina Kirchner como candidata a presidir el partido. En ese contexto, aseguró: “Es un problema de la oposición, ahora... también hay una parte de morbo y es que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”.

No fue la única declaración explosiva contra dirigentes del peronismo. El sábado, al participar del Tech Forum, el jefe de Estado embistió contra la memoria del recientemente fallecido exministro de Salud Ginés González García. “Dejó este mundo ese ser siniestro que fue el impresentable y repugnante ministro de Salud que tuvimos. Cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia y que fue el responsable junto a Alberto Fernández de la muerte de 100.000 argentinos”, dijo el Presidente. “Parece que los muertos se vuelven buenos, pero no, este era un hijo de remil puta y va a ser recordado como un hijo de puta”, agregó el mandatario, lo que generó una fuerte reacción de la oposición.



Fuente: Infobae