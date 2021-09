Así quedó el pino de San Lorenzo, tras el derrumbe en Plaza San Martín

Cerca de la 1:30 de la madrugada del jueves pasado se derrumbó el "Pino de San Lorenzo", un árbol histórico de la Plaza San Martín que está hace 77 años a metros del monumento, que por fortuna no sufrió daños.

Ahora, sus restos fueron vueltos a "plantar", dejando una parte del histórico ejemplar, con sus raíces a la vista.

arbol1.jpg

Emilio Montefinale de la dirección de Espacios Verdes explicó que el árbol "venía sufriendo sus avatares por la edad, nunca pensamos que se iba a caer, pero todos los problemas por los años van generando inconvenientes en sus raíces".

"Sabemos lo que significa esta especie. Supuestamente San Martín utilizó ese árbol como guía en San Lorenzo para el avance de sus tropas", detalló al respecto de la historia del pino, cuya réplica fue plantada en la plaza de nuestra ciudad por el Rotary Gualeguaychú.

arbol2.jpg

Acerca del motivo de la caída, teniendo en cuenta que ni la lluvia ni el viento fue de gran intensidad, manifestó que "no tenemos muchas explicaciones, el tema de la pudrición a veces no avisa y no tenía la sintomatología como para que se vaya a caer, quizás San Martín nos quiso decir algo", comentó.

arbol3.jpg

"Por suerte no se generó ningún otro tipo de daño en la plaza", comenzó el funcionario, que adelantó que "la idea es reponerlo en este mismo lugar".