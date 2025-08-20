Entre sábado y domingo se disputará la vigésima fecha del Torneo Apertura de Primera A “José ‘Toto’ Gallop”, donde los ojos se posarán en tres partidos que se disputarán en la jornada de domingo, dado que una serie de resultados podrían sentenciar el nuevo campeón.

Quien cuenta con chances de festejar anticipadamente es Central Larroque, que marcha como único líder con cuatro puntos (quedan 9 en juego) de ventaja sobre Juventud Unida y Juventud Urdinarrain, sus dos inmediatos perseguidos. El Rojo visitará a La Vencedora en el Estadio Municipal, mientras que, el Decano, hará lo propio frente a Black River, en cancha de Cerro Porteño, y el Liebrero jugará el clásico contra Deportivo Urdinarrain en el estadio de los azules.

Los larroquenses necesitan sumar de a tres y esperar derrotas de los dos “Juventud” para gritar campeón este fin de semana, mientras que un triunfo y empate de sus escoltas, no le garantizará el título por adelantado, pero si le permitirá asegurarse el primer lugar y necesitar una unidad en las últimas dos fechas, para volver a gritar campeón después de tres años.

También, el domingo, se definirá el campeón del Torneo Apertura de Primera B “Andrés Suffardi” y por consiguiente el primer ascendido a la máxima divisional del año que viene. Los dos que llegan con posibilidades son Defensores del Oeste y Sporting, con un punto de ventaja en favor del primero.

El Tractor celeste visitará a Isleños Independientes, mientras que el conjunto amarillo recibirá a Cerro Porteño. Defensores depende de sí mismo: si gana, se queda con el título y el primer ascenso. Pero en caso de un empate y una victoria de Sporting, los festejos se trasladarán para la entidad canaria. Mismo desenlace se producirá en caso de una derrota en Villa Paranacito y una igualdad en el estadio “Edgardo Páez”.

Ya que si bien Defensores del Oeste y Sporting terminarán igualados en el primer puesto, en caso de esa combinación de resultados, el primer criterio desempate es la sumatoria de puntos en los dos enfrentamientos entre sí y en ambos Sporting salió victorioso: 3 a 1 como local y 4 a 2 en condición de visitante.

-PROGRAMACIÓN-

Torneo Apertura – Primera A

Fecha 20

Sábado

16.15 Sarmiento – Sud América (Estadio Municipal)

Domingo

14.15 Pueblo Nuevo - Independiente

15.15 Deportivo Urdinarrain – Juventud Urdinarrain

15.15 La Vencedora – Central Larroque (Estadio Municipal)

15.15 Black River – Juventud Unida (Cancha Cerro Porteño)

15.15 Central Entrerriano – Unión del Suburbio

-Dos horas y cuarto antes se jugarán los partidos de Sub 21.

Torneo Apertura de Primera B

Fecha 18

Domingo

15.15 Isleños Independientes – Defensores del Oeste

15.15 Sporting – Cerro Porteño

15.15 Sportivo Larroque – Juvenil del Norte

20.45 Camioneros – Defensores del Sur (Cancha Pueblo Nuevo)

-Dos horas y cuarto antes se jugarán los partidos de Sub 21.