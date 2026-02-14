La Reina 2025 , Felicita Fouce se prepara para vivir las últimas tres noches de Carnaval como soberana del espectáculo.

A través de sus redes sociales, Felicita mostró a todos sus seguidores que desde las tres de la tarde ya estaba maquillándose para esta noche. Es que hoy Marí Marí será la encargada de abrir la pasarela.

Además, la reina subió una serie de publicaciones en sus historias de la “Experiencia Marí Marí”, que tuvo lugar el viernes por la noche en el patio del Club Central Entrerriano, donde carnavaleros y fanáticos se reunieron para festejar la magia y la historia de la comparsa.

Estas serán las últimas fechas en que Fouce desfilará como soberana del Carnaval, ya que el próximo viernes 20 de febrero, será la elección de la reina, por lo que tendrá que entregar la corona a su sucesora. De hecho, habló al respecto en Ahora Cero Radio y manifestó cómo fue la vivencia.