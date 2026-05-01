Con gran presencia de personal de tránsito, ya se encuentra restringida la circulación por el Boulevard de León, aunque se pueden avanzar algunas cuadras en vehículo. Mientras tanto, los fans de la mítica banda de rock caminan a sus anchas por la calle y se confunden con los curiosos gualeguaychuenses que no se quieren perder lo que ocurre en las inmediaciones del Espacio Astra.

Desde temprano, manteros y vendedores de merchandising de la banda tomaron posiciones del Boulevard que conduce hacia el predio donde tendrá lugar el recital este 2 de mayo. Las remeras para niños tienen un costo aproximado de $15 mil y las de adultos $20 mil. También hay varios puestos de comidas y desde los hospedajes se filtra la música de La Renga.

Cerca de las 18.30 horas, los espectadores se reunieron cerca de los paredones del Espacio Astra para poder escuchar la prueba de sonido de la banda. A medida que transcurre el tiempo, más personas, de diferentes partes del país, llegan a este punto de encuentro.

Esta es la postal del viernes a la noche en la costanera de Gualeguaychú: familias con el mate abajo del brazo, fans, banderas colgadas en los tapiales y en los árboles; parrillas móviles con sus fuegos encendidos, personas trabajando dentro y fuera del predio; mucho movimiento de personas y vehículos; y por supuesto, música en el aire.