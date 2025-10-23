En Entre Ríos, este año se implementa la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias y que concentra todas las opciones en una sola hoja. En ella, el elector debe marcar con una cruz o tilde su preferencia en cada categoría.

En esta ocasión, los ciudadanos votarán únicamente por cargos nacionales: se renovarán tres bancas en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados. Es necesario verificar el lugar de votación, concurrir con el DNI que figura en el padrón y seguir las indicaciones del presidente de mesa para garantizar un proceso ágil y ordenado.

Las mesas de votación abrirán a las 8:00 y cerrarán a las 18:00 en todo el territorio provincial. Se recomienda revisar los datos del padrón con anticipación en el sitio oficial www.padron.gob.ar.