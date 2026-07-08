Este jueves 9 de julio, desde las 15 h, Gualeguaychú celebrará el Día de la Independencia con un desfile cívico-militar en la Costanera, entre los dos obeliscos. La propuesta invita a vecinos y visitantes a compartir una tarde patria frente al río y acompañar el paso de instituciones locales, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales y agrupaciones de la ciudad.

La jornada contará con dos presentaciones de la Brigada Blanca de la Policía Federal Argentina, reconocida por sus exhibiciones de destreza, coordinación y precisión. La primera demostración se realizará al inicio de la actividad, mientras que la segunda tendrá lugar antes del cierre del desfile, previo al paso de las agrupaciones tradicionalistas.

Luego de la apertura, el desfile comenzará con el paso de los Veteranos de Malvinas y los Veteranos de Bomberos Voluntarios, en un tramo dedicado al reconocimiento y la memoria.

También participarán instituciones educativas de la ciudad: la Escuela n.º 66 Bartolito Mitre, la Escuela Primaria Luis María Bettendorff, la Escuela n.º 8 Rosendo Fraga, el Instituto Agrotécnico, la Escuela Secundaria Rosa Regazzi y la Escuela Normal Superior.

Los espacios municipales estarán representados por los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI), Adultos Mayores y las Escuelas Deportivas Municipales. Además, desfilarán promotores de salud, equipos de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), vehículos municipales y representantes del área de Cooperativas.

La jornada contará con la presencia de clubes e instituciones deportivas como Club Regatas, Club Unión del Suburbio, Club Pueblo Nuevo, Club Tiro Federal, Club Defensores del Oeste, Carpinchos Rugby Club, Boca Juniors y Club Sud América.

También podrían sumarse Miguel Silio y Yamandú Martínez, dos de los cicloviajeros de Gualeguaychú que llegaron en bicicleta al Mundial y actualmente emprendieron su regreso. En caso de llegar a tiempo a la ciudad, formarán parte del desfile.

Las agrupaciones scouts tendrán su lugar con la participación del Club de Conquistadores de la Iglesia Adventista del 7.º Día y el Grupo Scout Virgen de Guadalupe. A su vez, se sumarán la Academia de Danzas Natalia Miño Raffo, la Academia de Danza Impacto, el Estudio de Danzas Candela Gómez y el Estudio Lorena Capurro Recrearte.

La cultura popular también estará presente con la Academia de Danzas Raíces de Mi Pueblo, junto al taller de danza, ballet, taller de bombo y grupo de bombos Latidos, además de la Agrupación Folclórica Legado Gaucho. Los grupos carnavalescos Renacer de los Auténticos, Mainumby y Vieja Fantasía también serán parte de la celebración.

En el tramo de fuerzas armadas y de seguridad desfilarán el Ejército, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Entre Ríos, Unidad Penal, Bomberos Voluntarios y Granaderos, con presencia de personal y vehículos. También participará la empresa de transporte Mostto.

La propuesta incluirá además el paso de autos clásicos, un tractor antiguo, vehículos de Gualeguaychú Off Road y karting.

Antes del cierre, la Brigada Blanca de la Policía Federal realizará su segunda demostración, en uno de los momentos más esperados de la jornada. Finalmente, las agrupaciones tradicionalistas cerrarán el desfile, poniendo el broche final a una tarde de encuentro e identidad por el Día de la Independencia.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se invita a la comunidad y a las familias a acercarse este jueves a la Costanera para compartir la celebración por el Día de la Independencia, acompañar a las instituciones que serán parte del desfile y vivir una tarde patria frente al río.