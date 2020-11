Asignaciones

"Cambia la reglamentación y se implementan nuevos parámetros flexibilizando algunos requisito", manifestó el funcionario sobre las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo. Ejemplificó "que en el caso de la asignación familiar se deja sin efecto la exigencia que había en cuanto a que el empleador debía haber hecho los aportes y contribuciones al sistema. Lo mismo para monotributistas, que se exigía que esté ingresado el pago, lo cual ya no será requisito".

Recordó que también se dio por cumplimentado el requisito de presentación de la libreta de salud y el certificado de escolaridad en el caso de la Asignación Universal por Hijo. Preció que "nosotros liquidamos el 80 por ciento un año y al siguiente, cuando presenta la libreta, se paga el 20 por ciento retenido. En este caso se eximirá la presentación".

Acotó que "el otorgamiento de la AUH es automático desde que entran en el embarazo con el plan Sumar. Cuando tienen el bebé deben llenar un formulario, de manera presencial o virtual".

A partir de estos cambios implementados, Clementi estimó que "cuando el sistema haga un barrido, seguramente tendremos nuevos beneficiarios".

Detalles

Desde Anses enumeraron que "con el fin de garantizar el acceso a la seguridad social de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la actual crisis sanitaria se dispusieron las siguientes medidas":

- Se suspende la presentación de la Libreta de la AUH por este año. De este modo, se dan por cumplidas las libretas 2017, 2018 y 2019

- En diciembre, titulares de la AUH van a cobrar el 20% acumulado.

- Se eliminó el tope de hijas e hijos por familia para el cobro de la AUH

-Se eliminó el tope mínimo de ingresos para el cobro de asignaciones familiares.

-Monotributistas no perderán las asignaciones familiares si se atrasan en el pago de las cuotas.Ingreso Familiar de EmergenciaEn cuanto al IFE, no hay información oficial. "Se implementó en la parte más dura de la cuarentena y de manera centralizada", recordó. "No puedo guiarme por trascendidos", expresó al respecto.

Tarjeta Alimentar

En cuanto a la tarjeta Alimentar, aclaró que "nosotros simplemente acompañamos, ya que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social".

Recordó que el programa está destinado a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años, que reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los 3 meses que cobren Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.