La crisis económica sostenida y agravada durante los últimos meses, producto de la suba de los precios de los alimentos, el estancamiento de los salarios y el creciente desempleo (según datos del Indec), hace que a muchas familias en la ciudad se les dificulte poder tener un plato de comida en la mesa. Desde el Municipio, en conjunto con distintas organizaciones, sostienen una red de contención para brindar un paliativo a personas en situaciones de vulnerabilidad.

Al respecto, Juan Ignacio Olano, secretario de Desarrollo Humano municipal, aseguró: “La demanda actual de asistencia alimentaria en la ciudad se mantiene estable desde el inicio de la gestión, sin variaciones significativas en términos generales. Es importante señalar que no es posible establecer un número único y cerrado de personas asistidas, ya que los distintos dispositivos se superponen: una misma persona puede recibir un módulo alimentario o contar con la Tarjeta Igualar y, a su vez, asistir a un comedor o merendero. Además, la concurrencia a las instituciones varía semana a semana”.

La Secretaría de Desarrollo Humano lleva adelante un Plan Integral de Abordaje Alimentario, que articula distintas herramientas para garantizar el acceso a la alimentación y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad: “Entre los principales dispositivos se encuentran la Tarjeta Igualar, la entrega de módulos alimentarios diferenciados según necesidades específicas y el trabajo articulado con las instituciones comunitarias que funcionan como espacios de contención alimentaria en los barrios. Este enfoque integral no sólo busca cubrir la urgencia, sino también fortalecer el entramado social”, dijo Olano.

Actualmente, el Municipio sostiene más de 1.600 tarjetas Igualar activas, la entrega mensual de módulos alimentarios (en marzo: 1.420 módulos tipo 2 -clásico-, 20 módulos tipo 3 para personas con diabetes y 70 módulos para personas celíacas) y el acompañamiento a 36 instituciones comunitarias —entre comedores, merenderos, clubes e iglesias— que brindan asistencia a más de 5.500 personas por mes. “Este entramado permite garantizar el acceso a la alimentación desde múltiples canales y con presencia territorial”, remarcó el secretario.

En cuanto a los recursos, aunque reconoció que siempre es necesario optimizar y fortalecer las partidas destinadas a alimentación, dijo que “el Municipio cuenta con un esquema que permite sostener la demanda actual a partir de una administración eficiente, la planificación y el trabajo conjunto con organizaciones de la comunidad y el Gobierno provincial”.

Y agregó: “Entendemos que la asistencia alimentaria es una respuesta necesaria, pero no es suficiente. Por eso, trabajamos en propuestas que abordan la problemática de manera estructural, con eje en la educación y la generación de oportunidades. En este sentido, se desarrollan políticas que abarcan todas las etapas de la vida: desde los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPIs) para niños desde los 45 días hasta los 3 años, hasta programas de acompañamiento educativo para niveles primario, secundario, terciario y universitario, incluyendo iniciativas como UBA XXI. A esto se suman ciclos de capacitación y formación laboral en distintos barrios, orientados a mejorar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. En este sentido, por intermediación directa de la Oficina de Empleo y el sector privado se realizaron 19 inserciones laborales y 37 personas han sido capacitadas, ampliando sus experiencias y conocimientos. El acceso al empleo es un factor clave para salir de situaciones de vulnerabilidad, ya que permite construir autonomía, estabilidad y proyectar un futuro con mayores oportunidades. Por eso, todas nuestras políticas están orientadas a generar condiciones para que cada persona pueda desarrollarse plenamente. Ahora bien, el impacto de estas políticas también está atravesado por variables macroeconómicas. La situación económica del país incide directamente en los niveles de empleo, ingresos y poder adquisitivo, lo que condiciona los resultados a mediano y largo plazo. Sin embargo, sostenemos que una gestión presente con políticas públicas bien orientadas y articuladas puede mitigar esos efectos y generar herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de la comunidad”.

Qué es la tarjeta Igualar

La Tarjeta Igualar, perteneciente al Programa de Plan Integral de Abordaje Alimentario, es un programa de transferencia monetaria que brinda a las familias una tarjeta de compra para adquirir alimentos en comercios locales. Anteriormente conocida como “Tarjeta Nutrir”, esta política pública otorga la posibilidad a las familias para elegir los productos que más necesitan.

Esta iniciativa tiene como propósito garantizar el acceso a una alimentación segura y nutritiva para las familias en situación de vulnerabilidad. Además, impulsa la economía local al promover el consumo en negocios de barrio, fomentando una red de apoyo entre los comercios y los vecinos.