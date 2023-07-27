El primero en tomar la palabra fue el dirigente de Juventud Unida, Lucio Benítez, quien hizo un balance de su gestión al frente de la comisión y agradeció la oportunidad brindada. “Fue un verano espectacular y la mejor edición del Carnaval del País de los últimos 10 años, no solo por la cantidad de gente y por la recaudación, sino también por el nivel del espectáculo, que sigue creciendo.

“El nivel artístico que tiene el Carnaval no tiene límites, por ahí los limites se los ponemos los dirigentes. A mí lo que me mueve además del club, es que el Carnaval, como principal motor turístico, siga creciendo”, manifestó y agregó: “Seguiremos acompañando desde el lugar que nos toque y lo mejor para la próxima edición”.

Seguidamente, se expresó la nueva presidenta de la Comisión del Carnaval, quien destacó la confianza depositada en ella por parte de Francisco Claret, presidente del Club Central Entrerriano.

En tanto, destacó que “la Comisión del Carnaval no es solo la presidenta ya que no se toman decisiones personales, sino que es una comisión que funciona para que el carnaval sea mejor. Yo estoy aprendiendo de personas que hace muchos años están, tengo mi carácter, me tienen que aguantar, pero tengo ganas y vengo de otro lado, de ser integrante, de estar en el taller y a veces tengo una impronta que en la comisión no ha estado. Estoy muy contenta”.

La nueva presidenta hizo énfasis en lograr una simbiosis con el Municipio para poder trabajar en conjunto sin importar el color político que gane las elecciones. En tanto, señaló que se vienen realizando obras en el Corsódromo como las nuevas tribunas de cemento.

En esta dirección, llamó la atención sobre la necesidad de cambiar cierta parte de la luminaria de la pasarela que “es de otro color y que afecta a cómo se ve el espectáculo”.

Además, Victoria Giménez informó que ya se encuentra redactado el nuevo reglamento del espectáculo y que su confección fue hecha con el aporte de los directores de las comparsas. Entre las modificaciones introducidas adelantó que se trata de la cantidad de integrantes y el tiempo de desfile que tendrá cada club.

Por otro lado, comentó que todavía están en instancia de mediación judicial con la productora del año pasado. No obstante, la Presidenta de la comisión contó que ya firmaron el contrato con la productora de la edición 2023, la cual ya pagó la mitad del canon.

En esta línea, Giménez aventuró que en septiembre u octubre comenzará la pre venta de entradas, la cual podría estar a cargo de la plataforma Ticketek.

Finalmente, Fabio Chesini, tesorero saliente y actual secretario, hizo un balance económico de la anterior edición y expresó: “Trabajamos muy bien a nivel municipal, destacamos el nivel de visitantes que tuvimos, fue muy bueno, tuvimos una edición muy buena a nivel recaudación”.

Sin embargo, Chesini remarcó que este año serán un desafío las inversiones que deberán realizar los clubes.