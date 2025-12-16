Un adolescente de 14 años sufrió graves heridas tras ser atacado por una patota en Ceibas, Islas del Ibicuy. El hecho ocurrió la madrugada del domingo, a la salida de una fiesta de egresados, a pocas cuadras del Polideportivo Municipal.

Según se informó, había sido atendido de urgencia y dado de alta, pero volvió a ser internado en el Hospital Eva Duarte por presentar vómitos con sangre, dolores de cabeza y mareos.

La investigación del hecho está a cargo de la Comisaría de Ceibas, bajo la supervisión del Fiscal Auxiliar de Villa Paranacito, Dr. Gastón Popelka.

La denuncia fue realizada por la madre de la víctima el domingo por la tarde y, según las primeras informaciones, entre los atacantes habría una persona mayor de edad, publicó Ceibas Noticias.