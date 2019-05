Atacó a martillazos en la cabeza a su ex mujer y la dejó gravísima

Cuando la policía llegó a la vivienda encontró a la víctima herida y la trasladó de urgencia al hospital Ángel C. Padilla, donde permanece internada con un traumatismo encéfalocraneano grave y con pronóstico reservado, de acuerdo al último parte médico. En tanto, el acusado fue aprehendido en el lugar, cuando al parecer intentaba escapar, informó Ibáñez. "Escuchamos muchos ruidos y que esa pobre chica gritaba desesperadamente y llamamos al 911, que llegó rápido y logró detener al infeliz ese", dijo una vecina de la víctima en declaraciones a la prensa local. Según los familiares, la mujer atacada es oriunda de la provincia de Salta y hace un año fue a vivir aldepartamento de su hermana en Tucumán para escapar de su ex pareja, a quien había denunciado en reiteradas ocasiones por violencia de género. Su hermana, contó que estuvieron un año protegiéndola de su esposo para que no la encontrara. “No tiene defensa, es un asesino, una bestia, le digo a los abogados, ese tipo no tiene defensa”, expresó entre lágrimas.Los vecinos fueron los que intentaron salvarla. El sujeto se encerró en el departamento por lo que tuvieron que tirar la puerta, encontraron a la mujer toda ensangrentada. “Estaba sola, si estaban los chicos eso hubiera sido una masacre”, aseguró su hermana, y contó el calvario que pasaron durante tres años por el hostigamiento constante del sujeto que ya está detenido. (Fuente: Crónica)