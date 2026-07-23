El episodio ocurrió cerca de las 3 de la mañana en la localidad de Virrey del Pino, cuando un grupo de entre tres y cuatro asaltantes ingresó a su vivienda simulando un operativo oficial para reducir a la víctima y apoderarse de su vehículo.

Los delincuentes ganaron acceso a la propiedad tras generar ruidos en el frente y gritar "¡Policía!" para forzar el ingreso. La causa quedó radicada en la UFI Nº 12 del Departamento Judicial.

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Cinco minutos de tensión y fuga en auto

Una vez en el interior del inmueble, los agresores maniataron a su víctima con precintos y la confinaron en una de las habitaciones mientras exigían la entrega de dinero en efectivo y revolvían las distintas dependencias del domicilio.

A pesar de la exigencia económica, los delincuentes permanecieron apenas cinco minutos dentro de la casa. Finalmente, abandonaron el lugar a bordo del vehículo de la víctima, un Peugeot 308 de color blanco, dándose a la fuga por la calle Gelly en dirección a la avenida Juan Manuel de Rosas.

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Operativo de búsqueda y cámaras de seguridad

Pese a la violencia de la situación, la mujer no sufrió lesiones físicas. Personal policial y judicial trabaja en la recolección de testimonios de vecinos y en el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona de Virrey del Pino.

El objetivo de los peritos es reconstruir la ruta de escape empleada por los falsos efectivos para lograr la identificación y detención de los autores del hecho.

Fuente: Crónica