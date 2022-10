El hecho conmocionó a toda la ciudad y se replicó en los medios de todo el país: un “ente maligno” atacó a un policía en al Jefatura Departamental.

Lo cierto es que a 10 días del presunto evento paranormal todavía no se ha podido establecer a ciencia cierta lo que ocurrió aquella noche en una de las celdas, ya que en ese lugar no hay cámaras de seguridad, ni ningún testigo pudo ver qué fue lo que pasó.

Según confiaron fuentes policiales a Ahora ElDía, para dilucidar lo ocurrido fehacientemente se aguarda que los psicólogos y psiquiatras de la fuerza y del Hospital Centenario que intervinieron puedan interpretar lo que le sucedió a Reinaldi.

Recordemos que según el relato del propio policía, sintió "como que me agarran desde adentro de una celda y empiezo a forcejear como con una persona toda de negro, encapuchada… Quedé todo rasguñado. Entré en nerviosismo, pedí auxilio y socorro, me oriné… esta persona me quería matar, no tenía otra intención, era un ente, no sé cómo llamarlo. La fuerza es impresionante, no me lo podía sacar de encima”.

“Me caigo al piso, me toma de las piernas y me vuelve a meter adentro…queriéndome agarrar. Detenidos desde abajo vieron el forcejeo y han visto la sombra en otra oportunidad y en ese momento también. No alcancé a ver las uñas, decía te voy a matar, te voy a matar, tenía la voz gruesa y ronca”, describió la víctima.

Lo concreto, es que luego de ello fue atendido por el equipo de Salud Mental del Hospital Centenario, y también por profesionales que trabajan dentro de la fuerza policial. “Los psicólogos están acompañando a nuestro colega. Se hablaba en un primer momento de un brote psicótico… Él está en su casa bajo la contención de su familia”, precisó el Jefe de la Policía Cesar Primo en aquel momento acerca de la salud de su colega.

Ahora, tras más de una semana, según lo averiguado por este medio, Reinaldi está bajo tratamiento de profesionales del equipo de Salud Mental del Hospital Centenario, tiene prescripción médica por unos días más y a su vez tiene seguimiento de la Junta Médica Superior de la Policía de Entre Ríos.

Además, fuentes cercanas a Reinaldi manifestaron que la exposición pública de todo lo ocurrido lo habría afectado mucho en su cuadro psicológico, por lo que prefirió los días posteriores mantenerse en silencio.

También repercutió en el policía la revelación periodística acerca de la causa por violencia que afronta. Según supo Ahora ElDía, en dicha denuncia interviene el Juzgado de Familia de Gualeguaychú.

Asimismo, Reinaldi tiene otro proceso abierto por ser señalado como partícipe en hechos de abigeato, por lo que en los próximos días, si está en condiciones aptas de salud, tendrá que concurrir al Tribunal de Disciplina de la fuerza.

En este sentido, hay quienes sospechan que todo lo ocurrido pudo haberse tratado de una maniobra premeditada para evitar ser expulsado de la fuerza si es que se confirman las acusaciones en su contra. En el momento del “ataque”, Reinaldi cumplía funciones de celador policial en los calabozos, sin su arma reglamentaria debido a las causas mencionadas en curso.

Lo cierto es que la Justicia continúa con sus investigaciones por carriles paralelos a la recuperación del policía, que seguirá los próximos días en su casa, supervisado de cerca por los profesionales de salud.