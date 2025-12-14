Alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo, personal de Comisaría Segunda intervino en un domicilio ubicado en calle 3 de Febrero al 600 tras un llamado que alertó sobre un hombre que pateaba una puerta con intenciones de ingresar al inmueble.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 30 años, quien denunció que su pareja había provocado daños en la puerta de acceso de la vivienda. Además, un vecino de 31 indicó que el mismo sujeto también ingresó a su domicilio y causó destrozos tanto en la puerta como en los vidrios. De acuerdo a su testimonio, el agresor se encontraba en un estado de alteración.

Ante las circunstancias constatadas, la Policía aprehendió a un hombre de 31 años, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado en calidad de detenido por disposición de la Justicia.