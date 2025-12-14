En declaraciones a Radio Rivadavia, la dirigente sindical expresó su profunda preocupación y firme rechazo a las implicancias de la iniciativa y sostuvo que la solución a la precariedad no reside en "cristalizarla ni blanquearla", sino en “garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras accedan a un empleo con derechos”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Cabezas señaló que la propuesta del Gobierno pretende introducir la figura de "colaborador" en la Ley Bases, lo que se equipara con "no trabajar", diluyendo el concepto de relación laboral.

Ante el argumento del oficialismo sobre la necesidad de formalizar el empleo negro y la informalidad en Argentina, la representante de ATE afirmó que el tema se está debatiendo "internacionalmente" y que la solución no pasa por "modificar las leyes a la baja" y citó el ejemplo de México, donde “se redujo la jornada laboral para crear más puestos de empleo en blanco", y mencionó que organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) trabajan en la transición de la informalidad a la formalidad sin recomendar "crear un registro de precariedad para avanzar en que tengan menos derechos".

Asimismo, detalló algunos de los aspectos más preocupantes de la reforma: en primer lugar, señaló el "banco de horas", que permitiría al empleador decidir "qué días trabajás ni cuántas horas" con la imposibilidad de definir por uno mismo cuándo y dónde será el tiempo de descanso y lo que consideró "una barbaridad".

Puede interesarte

Por otra parte, la dirigente sindical hizo hincapié en la terminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y explicó que, actualmente, si un convenio vence y no se renueva, sigue vigente hasta una nueva negociación. La reforma, en cambio, exigiría renegociar todos los convenios vencidos en el plazo de un año y permitiría que la Secretaría de Empleo "dé de baja" cláusulas con las que no esté de acuerdo.

Respecto a la necesidad de mejorar la creación de puestos de trabajo y la preocupación de las pymes por los juicios laborales, Cabezas reconoció la existencia de estas preocupaciones, pero ofreció una perspectiva sindical.

Puede interesarte

"Si vos tenés una pyme, pagás las cargas patronales y 30 días antes le avisás al trabajador que no va a trabajar más, entonces no hay juicio que valga. Así terminás con la industria del juicio haciendo las cosas bien", explicó.

Paralelamente, le atribuyó parte del problema a una cuestión "cultural" en la Argentina, donde se asume erróneamente que pagar "unos manguitos" sin formalizar no es tener a alguien en negro.

Sobre la propuesta de crear un fondo común de inversiones para reemplazar las indemnizaciones, la secretaria de ATE alertó sobre la administración de dicho fondo y destacó que la iniciativa "no resuelve uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina”, que es la falta de indemnización cuando una empresa quiebra y deja a los trabajadores desprotegidos.

Puede interesarte

Al ser consultada sobre el paro convocado por la CGT para el 18 de diciembre, Cabezas manifestó un claro apoyo y señaló que "se está gestando un malestar creciente" con la reforma. Cuestionó la idea de que existe un consenso total con la iniciativa y recordó que la sociedad argentina “cuando tiene que decir que no, dice no".

Finalmente, la funcionaria de ATE criticó que la reforma laboral no contemple a los trabajadores de plataformas como Rappi o Pedidos Ya y atribuyó eso a una "falsa mirada del emprendedurismo" en Argentina, ya que "en el mundo se está debatiendo la posibilidad de un convenio para trabajadores de plataformas".

"Hay una empresa y hay personas de carne y hueso que se llenan de plata. No incluirlos en la reforma tiene que ver con no tocar los conglomerados que son amigos", concluyó

Fuente: Noticias Argentinas