La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) está presente en más de 1.800 municipios de todo el país. Sin embargo, desde mediados de los 70’ y hasta mayo de 2023, existió en Gualeguaychú una ordenanza que exigía al Poder Ejecutivo sentarse a la negociación de paritarias solamente con Sitramg, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú. La seccional local de ATE logró modificar esta ordenanza a fin de garantizar la pluralidad sindical, en línea con lo establecido por la Ley de Asociaciones Sindicales a nivel nacional. A partir de entonces, el Gobierno Municipal comenzó a convocarlos formalmente a paritarias, pero sin compartir mesa con Sitramg, algo que ATE hizo una presentación en la Secretaria de Trabajo por ir en contra del estatuto mencionado.



De todas maneras, los viejos modos de negociación parecieran no haber terminado. El miércoles pasado, la delegación local del Ministerio de Trabajo recibió la denuncia por parte de ATE Gualeguaychú contra la Municipalidad por “conducta desleal y antisindical” en el marco de un llamado a paritarias.



Inmediatamente después de que asumió la gestión del intendente Mauricio Davico, ATE solicitó formalmente la apertura de paritarias el 14 de diciembre de 2023, para ser citados recién el 4 de enero a una reunión al día siguiente. Allí la Comisión Directiva del sindicato mantuvo un encuentro con todo el gabinete municipal. “Ellos dieron su palabra de que iban a cumplir, conforme a la ley vigente, que si la ley decía que tienen que sentar a todos los sindicatos con personería gremial en la mesa paritaria lo iban a hacer, y que iban a convocar a la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina, que también es otro órgano en donde tiene que participar ATE conjuntamente con otros sindicatos”, explicó el Asesor Legal de ATE, Andrés Ocampo a Ahora ElDía.



“No se cumplió con ninguna de esas palabras. El 17 de enero se pidió que el Municipio convocara a paritarias. No lo hizo, sino que llamó a un sólo sindicato, y se denunció a la Dirección de Trabajo que ya estaban negociando; luego de notificados por la noticia nuestra de que teníamos que participar, (el gobierno municipal) hace el cierre de paritarias el viernes 2 de febrero y nos convoca posteriormente a haberla cerrado”, señaló.



“Entendemos que es una práctica que se viene dando en el Municipio, que siempre fue más del unicato, y es más sencillo arreglar con una sola de las partes que sentarse con varios y tratar de llegar a un consenso”, señaló Ocampo, y aclaró: “nosotros no decimos que se excluya al otro; la idea es sumar, que haya más voces y que cada uno en su representación pueda hacerse oír. Tenemos derecho a que se nos siente a la paritaria y se nos escuche por igual”.



La peculiar convocatoria a reunión de Davico llegó a ATE el martes 6 de febrero con cita para este viernes, una semana después de ya haberla cerrado con Sitramg. Un día antes por la tarde, un grupo de delegados de ATE, junto a sus dirigentes locales y su Secretario General provincial, Oscar Munte, se reunieron en asamblea para hacer frente a éste y otros problemas e incertidumbres de los estatales que se ven agravadas por la coyuntura actual.



Tras la asamblea, en conferencia de prensa, Oscar Munte explicó: “Lo que pasa en Gualeguaychú no es ajeno a otras realidades que tenemos; si bien en otras localidades podemos avanzar en acuerdos paritarios, también en la mayoría de los municipios desconocen, porque siguen acordando, con la vieja práctica política, con los sindicatos de turno, no importa quien gobierne; y ahí es donde nos preocupamos”, dijo y adelantó: “Por eso el 22 (de febrero) tenemos una reunión con el Ministro de Gobierno y de Trabajo, que es el articulador definido por el Gobernador. Queremos plantearle todas estas situaciones”.



Por su parte, la Secretaria Adjunta de ATE Gualeguaychú, Adriana Gómez, denunció que otro de los problemas que continúan afrontando los trabajadores municipales tras el cambio de gestión es que “se deja afuera a gente que está trabajando de hace mucho tiempo, o se la empieza a cruzar cual fichita de ajedrez por diferentes lugares: ‘si estabas acá, bueno, depende de la cercanía que tenías con el gobierno anterior te llevamos para allá…’”, ejemplificó, y continuó: “‘Yo a vos te voy a castigar: te saco de acá y te pongo allá, y en el peor de los casos te corto el contrato o te dejo afuera y traigo a otros de otras localidades a trabajar conmigo’. Eso en cierta forma es una persecución encubierta”. Además, Gómez advirtió que “se van trabajadores porque supuestamente no hay presupuesto, pero ingresan otros” y que “en lugares donde antes había un director o un encargado, hoy nos encontramos con dos o tres”.



Sobre el conflicto de negociación paritaria con el Gobierno Municipal, el Secretario General del sindicato a nivel local, Alberto Mendoza, expresó: “Le pedimos que no nos ningunee, porque esta organización está próxima a cumplir 100 años, algo sabemos de esto; y no pueden arrogarse el derecho a ser patrones de estancia, porque en esta situación muy especial que está viviendo nuestro pueblo no podemos tirarle una migaja. Discutamos las políticas públicas, discutamos los salarios”.



Finalmente, ayer por la mañana, después de la reunión solicitada por el intendente, Mendoza declaró a este medio que “ellos están diciendo que no cerraron la paritaria. Eso es lo que manifiestan, que con Sitramg no cerraron, pero pagaron. Y que eso es ‘a cuenta’ y no sé qué”. “Nosotros quedamos en que, primero, no estamos de acuerdo con la pauta salarial, y vamos a hacer una propuesta por escrito de forma urgente sobre todo lo que concierne a la vida laboral de los trabajadores”, contó Mendoza.