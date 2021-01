ATE elevó al Ejecutivo los puntos a tratar en la paritaria

Se apunta a abordar los pases a planta permanente y el corrimiento a contratos de servicios, contratos de obra, recategorizaciones y el Régimen Jurídico Básico, entre otros. “En vistas a la Apertura de Paritarias el 26 de enero, desde nuestra organización enviamos al Ejecutivo provincial los puntos a tratar”, confirmó el gremio y explicó: “Desde el 2015 los trabajadores entrerrianos venimos perdiendo poder adquisitivo. Cambian los gobiernos nacionales, y con esto sus políticas, pero en nuestra provincia el salario estatal no deja de caer.

La canasta básica para no caer en la pobreza supera los 51 mil pesos a valores de noviembre 2020. A noviembre de 2020, la variación interanual de la canasta básica alimentaria fue del 42,9 %, según datos del INDEC. Esta información oficial no contempla los últimos 45 días, donde los precios han escalado fuertemente. Es por esto que el principal punto es la urgente recomposición salarial, la gran mayoría de los trabajadores estatales no llegan a la canasta básica”.

El temario

El temario presentado por ATE para tratar en la paritaria que se iniciará el 26 de enero, incluye:

- Salario

- Pase a Planta y corrimientos a contratos de servicios

- Contratos de Obras

- Recategorizaciones

- Régimen Jurídico Básico (se comenzó con régimen de licencias , sin continuidad desde 2019)

- Suplencias en Salud

- Trabajadores pagos por cooperadoras y/o Administración

- IOSPER (no se respeta lo acordado en paritarias)

- Paritarias sectoriales

- Viáticos por comisiones de servicios

- Adicionales encuadrado en decreto 2505/04 (Adicionales que no perciben “Bonificaciones Especiales”)

- Ropa y elementos de seguridad

- Control médico preocupacional

- Planes de viviendas para trabajadores

- Adicional para trabajadores de educación que no perciben por COVID-19

“Habrá que estar en la calle movilizados”

El secretario general, Oscar Muntes, dijo que “los trabajadores no deben ser quienes paguen el ajuste, por lo que habrá que estar en la calle movilizados para disputarle a la patronal lo que corresponde”.

“Vimos a los sectores concentrados de la economía realizar paro y movilizaciones y lograron torcerle el brazo al gobierno, por lo que si un puñado de personas logra eso, miles de trabajadores le arrancará al gobierno los que nos corresponde”, agregó, en referencia al lockout rural. (APFDigital)