La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que a nivel nacional realizará un paro con movilización frente al Congreso el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral.

La decisión fue comunicada a Infobae por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza el proceso legislativo y la postura del Gobierno frente a los reclamos sindicales.

Se trata del mismo día en el cual la CGT también realizará un paro general sin movilización, que afectará múltiples actividades.

El secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, adelantó que el gremio nucleado en la CTA resolverá este miércoles cuáles son las acciones que desarrollarán en el marco de la jornada de protesta, que podría tener lugar este jueves o el miércoles 25 de febrero, dependiendo cuándo llega el proyecto al recinto.

“La CTA y ATE resolvieron una jornada de lucha. En Entre Ríos debemos resolver miércoles la modalidad y si movilizamos“, precisó en diálogo con AHORA.

Cabe remarcar que UPCN Entre Ríos, el otro gremio que nuclea a los estatales, adherirá a la medida de la CGT.

