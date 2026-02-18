Este miércoles a la mañana la Multisectorial de Entre Ríos definió concentrar en la explanada de Casa de Gobierno, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral.

En este marco, ATE Entre Ríos -integrante de la Multisectorial- anunció que se suma al parto nacional y, junto a los demás sindicatos, convocó a los trabajadores y trabajadoras estatales a movilizarse a Casa Gris contra la Reforma Laboral, por Aumento Salarial y en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

Puede interesarte





Fuente: APFDigital



