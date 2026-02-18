JORNADA DE PROTESTA
ATE Entre Ríos se suma al paro nacional en rechazo a la reforma laboral y se movilizará hasta la Casa Gris
ATE Entre Ríos se suma al paro nacional convocado contra la reforma laboral y se movilizará este jueves a las 18:30 a la Casa Gris. La protesta incluirá reclamos por aumento salarial y en defensa de la Caja de Jubilaciones, y contará con la lectura de un documento de la Multisectorial dirigido a los diputados que sesionarán ese día.
Este miércoles a la mañana la Multisectorial de Entre Ríos definió concentrar en la explanada de Casa de Gobierno, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral.
En este marco, ATE Entre Ríos -integrante de la Multisectorial- anunció que se suma al parto nacional y, junto a los demás sindicatos, convocó a los trabajadores y trabajadoras estatales a movilizarse a Casa Gris contra la Reforma Laboral, por Aumento Salarial y en Defensa de la Caja de Jubilaciones.
Fuente: APFDigital