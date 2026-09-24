La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), encabezada por su secretario general, Rodolfo Aguiar, ocupó este jueves la sede del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en el marco de una protesta contra el proceso de reestructuración de la entidad. La organización sindical denuncia que están en riesgo cerca de 600 puestos de trabajo y cuestiona el posible cierre o traspaso de hoteles, recreos, residencias y farmacias propias.

La medida ocurre luego de que el Gobierno disolviera el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y creara la OSFA mediante el DNU 88/2026. Según ATE, a fin de septiembre podrían finalizar los contratos de unos 400 trabajadores, mientras que el personal de planta permanente quedaría sujeto a un proceso de disponibilidad. El gremio también sostiene que la reestructuración pone en riesgo la continuidad de 13 hoteles, recreos y residencias vinculados a la obra social.

Presti echó al liquidador de la exIOSFA y crece la presión por una deuda de $214.000 millones

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, le pidió la renuncia al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien estaba a cargo de la administración y liquidación del ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). El desplazamiento se produjo luego de una reunión en el despacho del ministro y en medio de un proceso de cierre atravesado por problemas financieros, administrativos y patrimoniales.

El principal frente sigue siendo el pasivo. Según el estado de situación a julio, la deuda consolidada alcanza los $213.902 millones, de los cuales $139.057 millones corresponden a obligaciones vinculadas con Gendarmería y Prefectura. El rojo incluye compromisos con laboratorios, droguerías, prestadores médicos y proveedores de medicamentos, mientras la comisión interministerial todavía no logró definir quién absorberá las obligaciones generadas por las fuerzas de seguridad.

La salida de Guzmán no resuelve el problema de fondo. En un informe presentado el 21 de septiembre, el ahora exadministrador advirtió sobre el descalce entre los recursos disponibles y las prestaciones que IOSFA continúa afrontando, pese a haber perdido prácticamente su universo original de afiliados. Además, el organismo mantiene obligaciones y enfrenta reclamos judiciales, mientras el proceso de liquidación tiene como fecha prevista de cierre definitivo el 5 de febrero de 2027.

El conflicto con el Gobierno

La protesta se da luego de que el Gobierno nacional dispusiera en febrero, mediante el DNU 88/2026, la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la creación de la nueva OSFA. ATE sostiene que la nueva estructura modifica las funciones vinculadas al turismo y las farmacias y que esos cambios ponen en riesgo los establecimientos hoteleros, las delegaciones del interior y las farmacias propias.

En ese marco, el sindicato afirmó que el ajuste podría alcanzar a trabajadores contratados y también a personal con estabilidad laboral. ATE denunció que a fin de mes podrían producirse despidos y que otros trabajadores quedarían sujetos a un proceso de disponibilidad. La organización gremial también cuestionó el destino de un préstamo de $40.000 millones que, según su denuncia, debía utilizarse para equipamiento médico pero habría sido destinado a gastos corrientes y al pago de deudas con droguerías.

Antes de la movilización, Aguiar había advertido que, si no obtenían respuestas, el gremio podía avanzar con la ocupación de las distintas dependencias de OSFA. ATE anunció además una vigilia para el miércoles 30 de septiembre en los hoteles vinculados a la obra social, en respaldo de los trabajadores y para reclamar la continuidad de esos establecimientos.