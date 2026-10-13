La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional Gualeguaychú, rechazó la propuesta salarial presentada por la Municipalidad para el segundo semestre de 2026 y reclamó la convocatoria a una mesa paritaria presencial para discutir no solo los salarios, sino también otras problemáticas que afectan a los trabajadores municipales.

El planteo fue formalizado mediante una nota dirigida al presidente municipal, Mauricio Davico, en respuesta a una propuesta fechada el 9 de octubre. Según el documento, la oferta fue debatida en una asamblea de trabajadores municipales, quienes la consideraron insuficiente. En ese marco, el gremio reiteró su postura de negociar colectivamente con todas las partes en una mesa paritaria presencial.

Entre los puntos señalados, ATE advirtió que todavía quedan pendientes los incrementos correspondientes a noviembre y diciembre de 2024 y que no se ha compensado la pérdida del poder adquisitivo registrada en diciembre de 2023, que el sindicato cifra en un 20,3%. Además, cuestionó que los aumentos salariales otorgados se trasladen de manera lineal a la Tasa General Inmobiliaria (TGI), sin que ello implique, según la organización, un ordenamiento ni una mejora en la administración de los recursos públicos.

El documento también reclama el cese inmediato de lo que el sindicato calificó como «conductas antisindicales» en el área de Obras Públicas. En particular, señala que, luego del conflicto ocurrido en agosto de 2025, algunos trabajadores fueron apartados de los vehículos que tenían a su cargo y otros quedaron sin tareas asignadas.

Finalmente, ATE solicitó al Ejecutivo municipal que brinde una respuesta en un plazo «perentorio e improrrogable» de tres días y convoque a una mesa paritaria en la que se aborden tanto la pauta salarial como las demás demandas laborales planteadas por el gremio.

La presentación lleva las firmas de Alberto Alfredo Mendoza Robledo, secretario general de ATE Gualeguaychú, y Ana María Weigandt, secretaria administrativa de la seccional.