“Tuvimos una reunión con el Intendente y le llevamos nuestra propuesta”, informó Horacio Rizzi, secretario general de la Seccional Victoria de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Si bien todavía no se abrieron formalmente las negociaciones paritarias, la Seccional acercó una propuesta “para ponerla a discusión” en la mesa salarial que, según les informaron las autoridades municipales, se convocaría “los primeros días de abril”, señaló Rizzi.

El planteo del sindicato consiste en un incremento del 19,8% hasta abril y un acumulado anual del 60% a abonarse en tramos. “Esto es lo que nosotros pretendemos para los trabajadores, pero veremos la semana que viene qué es lo que ellos ofertan”, apuntó el titular de la Seccional Victoria, y estimó que el Municipio propondrá un porcentaje inferior.

La propuesta de ATE Victoria se basa “en los porcentajes de inflación que reflejan los índices de Indec” y también tiene en cuenta lo ofrecido como pauta salarial tanto por Nación como por la Provincia. El Gobierno nacional dispuso “un 46% a septiembre con un salario mínimo garantizado de 46 mil pesos”, mientras que el Gobierno provincial estableció un 45,45% de aumento en tres tramos: 21,21%, por liquidación complementaria en marzo; 8,08% con los haberes de mayo, y 16,16%, con los de agosto, con revisión ese mismo mes. (APFDigital)