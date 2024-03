Luego de la asunción del intendente Mauricio Davico en diciembre, el Ejecutivo local decidió renovar a fin de año unos 600 contratos, pero por 60 días. Estos vínculos tuvieron su fecha de vencimiento el pasado 29 de febrero, tras la cual comenzó una puja de información sobre la cantidad de contratos que no fueron renovados.

Uno de los que tomó la iniciativa con respecto a este tema fue el bloque de concejales del PJ, que mediante un comunicado decidieron denunciar la decisión del gobierno municipal de no renovar “casi 200 contratos”.

Además, en una nota subida a las redes sociales aseguraron repudiar “los despidos masivos que se llevan adelante desde el inicio de la gestión de Mauricio Davico”.

En este sentido, pidieron la inmediata reincorporación de los trabajadores desvinculados al asegurar que todo se trata de un “ataque a las familias trabajadoras” que “no es ni inocente ni improvisado, sino que es persecutorio”.

“Las y los concejales del bloque Mas para Entre Ríos, consideramos que en nuestro Municipio no sobra nadie, repudiamos los despidos masivos que se llevan adelante desde el inicio de la gestión de Mauricio Davico y requerimos la inmediata reincorporación a sus puestos de trabajo”, afirmaron.

“El ataque a las familias trabajadoras no es ni inocente ni improvisado, es persecutorio. Cada trabajador y trabajadora es esencial para mantener cada uno de los servicios, espacios y obra pública, y una municipalidad que ejecute políticas públicas que, a la postre, son las herramientas con las que nuestra sociedad cuenta para que todos podamos tener un plan de vida digna en comunidad”, concluyeron los concejales de la oposición.

Al mismo tiempo, la Seccional Gualeguaychú de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una notificación de Alerta y Movilización ante la oficina local de la Dirección General de Trabajo.

La nota, que está firmada por el secretario General Alberto Mendoza y la secretaria Gremial Agustina Moussou, afirma que los motivos del estado de Alerta y Movilización es porque “se están realizando desvinculaciones alegando el vencimiento de contratos de agentes municipales que vienen prestando servicio con una antigüedad mayor de un año”.

"Todo ello sin intervención de la Junta de Admisión Calificación y Disciplina, sin respetar los derechos individuales y la carrera administrativa, sin diálogo social y colectivo, de manera intempestiva y arbitraria sin tener en cuenta la situación individual y familiar, condiciones laborales y antecedentes de los desafectados", sostuvieron desde el gremio.

La notificación destacó además que "por mandato de la asamblea se ha decidido estar en alerta y movilización en búsqueda de una solución pacífica y que se considere la situación delicada en el contexto social económico por el cual estamos atravesando".

Sin embargo, desde el Municipio desmienten esta información: según fuentes oficiales consultadas por Ahora ElDía, “son menos de 40, que en realidad no se cortó a nadie, sino que se vencieron los contratos”. También se refirieron al caso de los jardines de infantes que dependen de la Municipalidad, que durante esta semana se denunció la desvinculación de 10 personas: “Decidimos hacer un cambio para mejorar la calidad del servicio: vamos a poner docente en vez de estudiante”.

“Lo cierto también es que de estos 39 contratos que no vamos a renovar, alrededor de 20 serán nuevas personas que serán contratadas para que cumplan esas funciones de manera más óptima para el Estado”, concluyó.

Por otra parte, desde la Dirección de Personal insistieron con el mismo dato al afirmar que fueron 39 los vínculos que no fueron extendidos por otro período más: “Los contratos no renovados no llegan al 5% de la planta total municipal”.

Finalmente, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (Sitramg) también afirmaron que ellos fueron notificados de que no fueron más de 40 los contratos que no fueron renovados.

“De los 600 contratos que estuvieron en revisión durante los últimos dos meses, son 40 los que van a quedar afuera. Es verdad que no se dieron las cosas de la manera más prolija posible, pero no son más de 180 contratos los que no fueron renovados. No tenemos información de que eso haya pasado o que pueda llegar a pasar”, informó a Ahora ElDía Edgardo Alfredo García, Secretario General del Sitramg, quien además adelantó que los que renueven contrato ahora no lo harán por 60 días sino que será por un período de tiempo más largo.

“Desde hace tiempo que venimos manejando la información de que iban a ser entre 40 y 50 los contratos que no iban a ser renovados. Y creo en serio que detrás de esta decisión no hay una cuestión política: creo que los supuestos contratados políticos que había ya se fueron solos. Después del 10 de diciembre, se retiraron solos”, sostuvo el dirigente gremial.

