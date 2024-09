La inscripción con prioridad se realizará a través del Sistema de Administración y Gestión Educativa (SAGE) desde el 16 al 30 de septiembre.



El formulario se encuentra disponible en la página de inicio en https://sage.entrerios.gov.ar/login/



Esta inscripción se llevará a cabo de acuerdo con el Artículo 40 del Marco Pedagógico que da prioridad a los niños que ya tienen hermanos cursando e hijos del personal de la institución. Los criterios no contemplados deberán dirigirse a la institución personalmente.



Cabe destacar que los supervisores y equipos directivos deberán implementar diferentes formas de socialización con las familias en relación a criterios, procedimientos, documentación y modalidad para la inscripción y preinscripción correspondiente al ciclo lectivo 2025.



En caso de no poder acceder al formato virtual, cada institución educativa arbitrará los medios para organizar otros modos de registro para la solicitud de inscripción. Por otra parte, las instituciones con convenios especiales organizarán las inscripciones junto con las supervisoras de nivel inicial.



La preinscripción general para los nuevos ingresantes se realizará desde el 1 al 31 octubre, pudiendo anotarse hasta en tres escuelas mediante el sistema SAGE.



La cantidad de vacantes se basará en las inscripciones virtuales y presenciales. Las familias de los niños que no completen el trámite en septiembre deberán participar en esta segunda instancia. Si la demanda supera las vacantes disponibles, se realizarán sorteos públicos presenciales, con participación de padres o adultos responsables junto a la supervisora de nivel inicial y personal directivo. Se informará con antelación sobre el tipo de sorteo, fecha y lugar a realizarse.



En el marco del Plan Educativo Provincial y del Eje eficiencia en la gestión de la información, se propone optimizar el uso de los recursos tecnológicos existentes para facilitar el período de inscripción previsto en el calendario escolar de la provincia.

Documentación Requerida

La inscripción será formalizada con la presentación del DNI y de la documentación requerida (artículo 39º del Marco Pedagógico y Normativo para nivel inicial).



Para quienes tengan alguna inquietud o consulta en relación al sistema SAGE pueden comunicarse por correo [email protected].