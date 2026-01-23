La medida fue instrumentada a través de la Resolución N° 17/25 de la Dirección de Catastro, que actualiza formularios e instructivos y ordena criterios técnicos para la carga y el tratamiento de la información. Por primera vez, este trámite puede realizarse en un entorno 100% digital, incorporando definiciones que reducen diferencias en la carga de datos y mejoran la consistencia de la información declarada. Entre otros aspectos, se estableció un listado único de materiales constructivos y lineamientos específicos para situaciones particulares, como inmuebles bajo el régimen de Propiedad Horizontal.

El trámite se realiza a través de los servicios de ATER dentro del portal de ARCA, ingresando con CUIT y Clave Fiscal. Es requisito contar con el Domicilio Fiscal Electrónico constituido. Una vez dentro del sistema, el contribuyente debe acceder a Servicios ATER, seleccionar la opción Catastro, elegir “Declará tu mejora” y completar los campos requeridos. La información presentada se procesa y se refleja en la próxima boleta del Impuesto Inmobiliario, en el apartado correspondiente a metros construidos.

El canal digital está habilitado para declarar nuevas mejoras en terrenos baldíos y nuevas edificaciones en inmuebles que ya cuentan con construcciones. En cambio, cuando se trata de modificar datos ya registrados —como ampliaciones que alteran polígonos existentes— el trámite debe realizarse de forma presencial, debido a la necesidad de una validación técnica específica.

ATER recordó que la declaración de mejoras es obligatoria en toda la provincia y que cumplir en tiempo y forma evita sanciones o ajustes posteriores. Además, anunció que avanzará con la incorporación de metros cuadrados de oficio a partir de detección satelital, lo que podrá derivar en intimaciones ante inconsistencias.

Toda la información, instructivos y pasos a seguir están disponibles en www.ater.gob.ar, donde también se detallan los canales de contacto para consultas y asistencia al contribuyente.