Además, destacó que, a través de un esfuerzo de la provincia, se implementará la modalidad de pago en cinco cuotas a lo largo del año, sin incrementos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.

Desde el organismo anunciaron que el pago en cinco cuotas no representa un aumento en el monto anual por cada vehículo. La medida solo implica una distribución del pago en más vencimientos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario sin generar una carga adicional para los contribuyentes.

En lo que respecta a las nuevas fechas, estas operarán según el siguiente esquema de terminación del último número de la patente: las terminaciones 0 al 4 vencerán el 8 de abril, mientras que las terminaciones 5 al 9 lo harán el 9 de abril.

Para quienes opten por el pago en cuotas, el cronograma continuará según el calendario establecido: la segunda cuota vencerá el 15 y 18 de mayo; la tercera, el 15 y 16 de julio; la cuarta, el 15 y 16 de septiembre; y la quinta, el 17 y 18 de noviembre de 2026. De este modo, el calendario de pagos se extiende hasta noviembre, permitiendo organizar el cumplimiento de la obligación a lo largo del año.

Durante el presente ejercicio fiscal se mantienen incentivos al cumplimiento. Se otorga un 15 por ciento de descuento por Buen Pagador para quienes hayan abonado en término cada una de las cuotas del período 2025; un 10 por ciento de descuento por Pago Anual para quienes cancelen la totalidad del impuesto en el primer vencimiento del calendario; y un 10 por ciento de descuento para vehículos cero kilómetros facturados en la provincia, aplicable durante el primer año fiscal conforme al régimen vigente. Estos beneficios son acumulables según corresponda.

Asimismo, continúan vigentes los beneficios previstos por la normativa para situaciones específicas, como los vehículos afectados a servicios de taxis y remises, las unidades híbridas o eléctricas y los casos contemplados para personas con discapacidad.

Desde ATER se informó además que las boletas correspondientes al período fiscal 2026 se encuentran en proceso de liquidación y comenzarán a estar disponibles para su descarga y pago durante los últimos días de marzo a través de los servicios en línea del organismo y el sitio web oficial.