La Admniistradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) ya no emitirá sus boletas en papel y sólo estarán disponibles para sus contribuyentes en formato digital a través de su página web.

Así lo dieron a conocer en la conferencia de prensa que ofrecieron este miércoles el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y el titular de ATER, Jesús Korell, donde anunciaron a su vez un plan de regularización de pago para deudores.

Para recibir la boleta digital, los contribuyentes deben ingresar a la página de ATER y seguir los pasos en el apartado de Adhesión. Completando un formulario se pueden recibir, en fecha anterior a su vencimiento, las boletas digitales de los impuestos automotores, inmobiliario o a las embarcaciones en el correo electrónico declarado.

La modalidad está disponible en este enlace para todos los contribuyentes inscriptos en la Administradora.

También se puede acceder a la factura digital al escanear unos de los códigos QR que se encuentran en una de las boletas a papel entregadas durante este año.

Ante la consulta por las personas mayores de edad que tengan complicaciones para adherirse al sistema, Korell aclaró que quienes no tengan acceso podrán acercarse a las 44 sedes con las cuenta el organismo en la provincia para tener un asesoramiento y en caso de necesitarlo se le imprimirá la boleta, indicó APF.

Además recordó que actualmente en con el número de DNI el contribuyente se puede acercar a un Entre Ríos Servicios o Plus Pago para tener acceso a los distintos imponibles que están a su nombre.