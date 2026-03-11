Este miércoles se llevó a cabo la asunción de Atilio Benedetti como representante de Entre Ríos en la Región Centro, lugar que había quedado vacante tras el fallecimiento de Jorge Chemes el pasado 22 de febrero.

A través de sus redes sociales, el ex diputado nacional sostuvo que es un “honor” ocupar dicha labor y se comprometió a seguir trabajando por el desarrollo de nuestra provincia y por una región “cada vez más integrada, que haga oír con más fuerza la voz del interior en la Argentina”.

Asimismo, destacó la conformación de dicha Región: “es un espacio de integración que reúne a tres provincias con enorme capacidad productiva y un fuerte compromiso con el desarrollo del interior argentino”. Y agregó que la integración con Córdoba y Santa Fe permitirá fortalecer en diferentes aspecto a las economías regionales.

Por otra parte, agradeció al gobernador Rogelio Frigerio por la confianza al haberlo convocado a ejercer dicha responsabilidad.

Fuente: APFDigital