Atilio Benedetti pidió un debate con el gobernador Gustavo Bordet

A continuación, detalló una serie de ejes sobre los cuales debería girar el contrapunto: salud pública, educación, seguridad, la infraestructura vial y “uno de los factores que nos está complicando a todos los entrerrianos que es el altísimo costo de la tarifa eléctrica, que es responsabilidad de la empresa provincial de energía y del gobernador Bordet”, precisó.

“Ojalá que, por encima de los temas nacionales, podamos debatir sobre lo que importa a Entre Ríos porque en unos días estaremos definiendo el futuro de nuestra provincia”, abundó.

Al ser consultado sobre si existe tiempo material para preparar y llevar a cabo un debate de estas características, aseveró: “Tenemos toda la semana que viene. Lamento que no tengamos una ley como en otras provincias. Veo que en algunos municipios se han hecho debates y esto es valioso. En el lugar donde se decida, estoy dispuesto, porque hablamos de temas nacionales, del entorno. Yo formo parte de Cambiemos y no rehuyó de esto, pero de las responsabilidades que tiene un gobernador de provincia, me parece que el momento de hablarlas es ahora”.

“Le voy a formular directamente el pedido” al gobernador Bordet, anticipó, dado que “se está desviando la conversación, tenemos que hablar de los temas de Entre Ríos”, reiteró. Además, señaló que se debe discutir “por qué no tenemos una provincia competitiva, porqué bajo un mismo universo político, se desarrollan más otras provincias. De esto me gustaría hablar con el gobernador, porque esto es lo que está en juego”, remató. (APFDigital)