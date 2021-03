“Estando acá pudimos verle la cara al hartazgo de los vecinos; aquí la libertad se desea con ansias y pierde terreno el miedo: la rebelión del pueblo contra el Señor del Feudo está en marcha y llegó para quedarse”, sostuvo el diputado radical, quien se encargó de detallar que el arribo a la provincia “estuvo atravesado por una serie de inconvenientes” donde les exigieron nuevos hisopados y efectivos de la Policía les impidieron en un primer momento ingresar “a pesar de que cuentan con fueros para poder circular libremente por todo el territorio nacional”.

Finalmente pudieron ingresar a Formosa y se dirigieron a la ciudad de Clorinda, donde tomaron contacto con vecinos. Luego se reunieron con concejales y legisladores provinciales, mientras que este miércoles hicieron lo propio con comerciantes y emprendedores.

“Lo que sucede en Formosa excede todo lo imaginable”, enfatizó Benedetti, quien aseguró: “Aquí los derechos humanos no existen, existe una evidente supresión de las libertades más elementales y los vecinos se ven impedidos de ejercer derechos básicos: a muchos no se les permite trabajar, los estudiantes no pueden educarse y quienes acceden al servicio de salud se convierten en prisioneros. Lo único que funciona es la Policía, cuyos efectivos son el brazo ejecutor de todos los atropellos que ordena el gobernador Gildo Insfrán”.

“Todo esto es avalado por el gobierno nacional de Alberto Fernández, que ampara a su ‘amigo’ a pesar de que incumple los decretos nacionales sobre aislamiento y ejerce una violencia institucional sin precedentes”, agregó.

De la comitiva participaron sus pares Luis Naidenoff, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Luis Petri, Brenda Austin, Gabriela Lena, Soledad Carrizo, Karina Banfi, entre otros.

Otro país

Lena, por su parte, rescató la necesidad de tomar contacto con quienes “vienen denunciando atropellos y violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Gildo Insfrán”.

“Lo más preocupante es el apoyo del gobierno de Fernández y del peronismo en general al gobierno autoritario de Insfran, porque nos hace pensar que ése es el modelo a seguir que ellos tienen para todo el país. Desde el radicalismo y Juntos por el Cambio no lo vamos a permitir”, enfatizó la radical.

“Lo que los formoseños piden es poder trabajar y que se respeten sus derechos”, manifestó la diputada nacional. “Fue igual que entrar a otro país, como si debiéramos pasar por la oficina de Migraciones. Nos rociaron con desinfectantes y luego nos pidieron un segundo hisopado. Si todas esas limitaciones a la libre circulación la tuvimos nosotros que somos diputados nacionales no cuesta mucho imaginar lo que viven a diario los ciudadanos formoseños”, remarcó la diputada nacional. Y subrayó que “existe un clima de mucho miedo y persecución”. (Página Política)