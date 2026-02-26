La tercera jornada (segunda de la semana) de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini” tuvo como noticia saliente el debut absoluto de Atlético Sur, que este año se sumó por primera vez al fútbol mayor de la Liga Departamental de Fútbol local.

Los dirigidos por Javier Queipo tuvieron un estreno auspicioso en el Estadio Municipal, ya que lograron un valioso empate 0 a 0 frente a Juventud Urdinarrain, dos veces campeón de este certamen y actual semifinalista de la Copa Entre Ríos.

Crédito: Instagram Gol Entra.

Ambos equipos componen el Grupo H junto a Defensores del Oeste, que debutará la próxima semana.

Juventud Unida goleó a Cerro Porteño

En el partido que abrió la jornada, el Decano logró una abultada victoria sobre su par de Pueblo General Belgrano por 6 a 0, con goles de Santiago Álvarez y Alexis Reynoso, en el primer tiempo, Agustín Solís, Santiago Benítez, Víctor Fiorotto -de penal- y Sergio Olano, en la etapa complementaria.