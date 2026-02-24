El Club Atlético Sur realizó la presentación oficial de sus nuevas camisetas en una jornada cargada de emoción y sentido institucional, en el marco de un año histórico para la entidad, que este 2026 competirá por primera vez en la Liga Departamental con equipos de Primera División y Sub-23.

El evento se desarrolló en la sede del club y contó con la presencia de dirigentes, jugadores, colaboradores, vecinos y simpatizantes, quienes acompañaron un acto que simboliza el resultado de varios años de trabajo y crecimiento sostenido.

Durante la presentación, autoridades del club destacaron el esfuerzo colectivo que permitió concretar la incorporación a la competencia oficial, un objetivo perseguido durante años por la institución.

Autoridades presentes

La mesa principal estuvo integrada por Héctor “Ñato” Procura, histórico referente del club; Santiago Gómez, secretario; Pedro Acosta, sub-coordinador general del fútbol y director técnico principal de la Sub-23; Joan Fleitas, titular de Joan Fleitas Propiedades y sponsor principal del equipo; Paulino Gómez, presidente del club; Cecilia Recalde, vicepresidenta; y Soledad Godoy, tesorera.

Durante las intervenciones se remarcó el largo proceso recorrido para llegar a este presente deportivo, destacando el compromiso de dirigentes, colaboradores y futbolistas que sostuvieron el proyecto a lo largo del tiempo.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de Procura, quien recordó distintas etapas de la institución y expresó su orgullo por ver nuevamente al club formando parte de la Liga luego de años de esfuerzo para recuperar y fortalecer la vida institucional.

El acompañamiento del sponsor principal

El único sponsor presente durante el evento fue Joan Fleitas Propiedades, representado por su propietario Joan Fleitas, quien destacó la importancia de acompañar proyectos deportivos con fuerte identidad social.

En su mensaje, señaló que el apoyo trasciende la presencia de marca en la camiseta y responde a valores compartidos como el trabajo en equipo, el esfuerzo y el compromiso comunitario, reafirmando además el acompañamiento durante esta nueva etapa deportiva.

Presentación de la nueva indumentaria

El momento central de la jornada fue la presentación oficial de las camisetas titular y alternativa para Primera División y Sub-23, además de la indumentaria de arquero.

Las nuevas casacas fueron lucidas por los jugadores Juan Méndez, Andrés Villareal, Junior Islas, Yair Gómez y Lucio Babio, quienes representaron a los planteles del club durante la presentación oficial ante el público presente.

El diseño respeta los colores tradicionales de Atlético Sur e incorpora al búfalo como mascota institucional, reforzando la identidad deportiva de la institución.

Trabajo deportivo y cuerpo técnico

Desde la estructura deportiva se destacó el trabajo que se viene realizando en la etapa de pretemporada bajo la coordinación general del fútbol encabezada por Javier Queipo, coordinador principal del área y director técnico de Primera División, quien no pudo estar presente en el evento pero continúa trabajando intensamente junto al plantel de cara al debut oficial.

El cuerpo técnico de Primera División se completa con Fernando Fabani como preparador físico y Víctor Oliva como asistente técnico.

En tanto, la categoría Sub-23 es dirigida por Pedro Acosta, acompañado por Kevin Parada como asistente, dentro de un proyecto integral que busca consolidar el crecimiento deportivo del club y brindar continuidad a los jugadores formados en las divisiones inferiores.

Asimismo, el club agradeció el aporte de Tomás Ipperi, diseñador y community manager; Darío Chesini, delegado; y Juan Martínez, delegado suplente, quienes forman parte del equipo de trabajo que acompaña el crecimiento institucional.

Un nuevo capítulo para Atlético Sur

Desde la dirigencia coincidieron en que la participación en la Liga Departamental representa no solo un desafío deportivo, sino también una oportunidad para fortalecer el rol social del club y brindar continuidad a los jóvenes surgidos de las divisiones formativas.

El encuentro finalizó con un momento de camaradería entre dirigentes, jugadores y familias, celebrando el inicio de una etapa que ya forma parte de la historia de Atlético Sur.