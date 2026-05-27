El predio que Atlético Sur -humilde club de barrio- posee en Boulevard Martínez y Acceso Sur fue escenario de un hecho delictivo durante los últimos días, que afectó directamente el funcionamiento de la institución.

Según se informó, autores desconocidos sustrajeron alrededor de 70 metros de cable: 40 correspondientes a un sector de la cancha de fútbol y otros 30 del área del baño de mujeres y merendero. El robo se habría producido entre la noche del domingo y la mañana del martes.

Como consecuencia, uno de los laterales del campo de juego quedó sin iluminación, un inconveniente significativo teniendo en cuenta que las luminarias habían sido instaladas hace apenas dos meses.

Desde la institución manifestaron su preocupación por el impacto que esto genera en la actividad diaria. “Hoy esto dificulta los entrenamientos de nuestros gurises, Sub 23 y Primera. Se llevaron 40 metros del alumbrado de la cancha que hacía dos meses habíamos comprado y 30 metros del baño y merendero. Quedamos a oscuras”, señaló el presidente del club, Paulino Gómez.

En ese sentido, agregó que la situación también afecta espacios de contención: “Cuando le demos la merienda a los chicos después de la práctica van a tener que estar afuera porque adentro no tienen luz”.

A través de un comunicado, desde Atlético Sur lamentaron lo ocurrido y apelaron a la conciencia colectiva. “Duele mucho que dañen un club que se construye día a día a pulmón y con el trabajo de tanta gente. Pedimos entre todos cuidar los espacios que son para nuestros chicos y la comunidad”, expresaron.

Por otra parte, destacaron la intervención del personal de la Comisaría Sexta y solicitaron la colaboración de quienes puedan aportar materiales para reponer lo sustraído y recuperar la iluminación del predio.