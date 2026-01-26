Tres jóvenes de 25, 26 y 34 años quedaron detenidos y un adolescente de 16 fue restituido a sus padres la noche de este domingo en Piedras Blancas por venta de estupefacientes en un evento local denominado “Fiesta de la Playa – El Saucedal”, según informaron fuentes policiales.

Alrededor de las 23:10 “se advirtió la presencia de un grupo de personas que adoptaban actitudes sospechosas. Al intentar proceder a su identificación, los individuos descartaron un envoltorio de nylon transparente” donde “se constató la tenencia de estupefacientes y se procedió al secuestro de clorhidrato de cocaína fraccionada, distribuida en envoltorios, y trozos compactos, así como flores de cannabis sativa, además de una importante suma de dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones”, señalaron a La Sexta desde la Departamental La Paz de Policía.

Informada sobre lo ocurrido la Fiscalía de La Paz, “se dispuso la aprehensión de tres personas mayores de edad, de 34, 26 y 25 años, por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, mientras que un menor de 16 años fue entregado a sus progenitores conforme a las directivas judiciales”, comunicaron desde la fuerza.

Durante el procedimiento, uno de los detenidos manifestó un cuadro compatible con consumo de sustancias, por lo que fue trasladado al nosocomio local y posteriormente derivado al hospital de Hernandarias, donde permanece con custodia policial, mientras que dos jóvenes mujeres fueron trasladadas a la Jefatura Departamental La Paz, donde permanecen alojadas a disposición judicial.

Además del personal de la Comisaría de Piedras Blancas, intervinieron efectivos de la División Toxicología de la Departamental La Paz.