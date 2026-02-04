En horas de la madrugada, alrededor de las 03:10 horas, personal policial procedió a la aprehensión de un sujeto, por el delito de tentativa de robo con escalamiento, en un hecho ocurrido en calle Seguí al 200.

El delincuente ingresó a un domicilio con intenciones de sustraer herramientas de construcción, quien al ser sorprendido por los efectivos policiales, intentó darse a la fuga, ocultándose en una vivienda lindera, donde fue rápidamente aprehendido.

Durante el procedimiento se procedió al formal secuestro de una tijera corta hierro y una mochila, elementos que guardan relación con el hecho.

La Fiscalía interviniente dispuso, que el causante de 27 años de edad, que cuenta con innumerables ingresos por delitos contra la propiedad, fuera trasladado a sede policial quedando alojado en calidad de detenido.