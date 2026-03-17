En la madrugada de este martes, alrededor de las 05:10 horas, personal de la Sección Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de calles Luis N. Palma y Patico Daneri, donde se procedió a la aprehensión de un hombre de 28 años de edad.

El procedimiento se originó cuando los efectivos demoraron a un individuo que transportaba, en una bolsa de nylon, dos pares de zapatillas nuevas que se encontraban mojadas. Al ser consultado por la procedencia de los elementos, el sujeto manifestó que se los habían entregado en una rotisería ubicada en la zona.

Ante esta situación, el personal policial se dirigió al lugar mencionado, constatando que el comercio se encontraba cerrado, no pudiendo corroborar los dichos del individuo.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del masculino y el secuestro de los elementos, a fin de establecer su propiedad y procedencia. El aprehendido quedó a disposición de la Justicia interviniente.