El procedimiento se inició en la madrugada de este martes, cuando personal policial del Comando Radioelectrico, que realizaba recorridas preventivas por calle Brasil, al llegar a la intersección con Rioja, observó a un sujeto que, al advertir la presencia de los uniformados, se retiró rápidamente del lugar.

Ante esta actitud, los efectivos procedieron a interceptarlo e identificarlo en la zona de Rioja y Misiones. Durante el procedimiento constataron que llevaba consigo un tramo de cable negro que intentaba ocultar. Al ser consultado sobre su procedencia, manifestó que lo había encontrado.

Posteriormente, los uniformados verificaron el recorrido realizado por el hombre y observaron, sobre calle Brasil, casi en su intersección con Rioja, un poste que presentaba un cable cortado. Las características del cableado resultaban coincidentes con el elemento que llevaba el sospechoso.

Ante esta situación, se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, siendo el hombre de 34 años, trasladado a Jefatura Departamental, quedando alojado en calidad de aprehendido.