Personal de la Comisaría Segunda de Gualeguaychú detuvo a un hombre en situación de calle a raíz de un hurto ocurrido en el Corsódromo

El hecho se registró alrededor de las 02:30 horas de este miércoles, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas por la zona observaron a un individuo desplazándose en actitud sospechosa por el interior del predio del Parque de la Estación

Ante esta situación, el sujeto fue interceptado en la intersección de Ayacucho y José Ingenieros. Al momento de la identificación, los uniformados constataron que transportaba en el interior de una mochila un total de 26 paquetes de hamburguesas, cinco botellas de gin, diversas herramientas y un juego de llaves.

Al no poder justificar la procedencia de los elementos, estos fueron formalmente secuestrados con el fin de establecer su propiedad.

Como resultado de las tareas investigativas realizadas en el lugar, se logró localizar al damnificado, un cantinero del Corsódromo, quien constató que los productos habían sido sustraídos del interior de la cantina, aparentemente aprovechando un descuido del sereno.

Informada la Fiscalía interviniente, se dispuso la detención del causante, un hombre de 43 años y en situación de calle, quien fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la Justicia.