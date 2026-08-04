En el marco de una investigación llevada adelante por personal de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal, este martes se concretó un procedimiento en la intersección de calles Goldaracena y 3 de Febrero.

Como resultado del operativo, fue aprehendido en la vía publica, un hombre de 24 años de edad, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente en el marco de un legajo caratulado por violación de domicilio, dispuesto por el Tribunal de Juicios y Apelaciones mediante oficio, con fecha del 27 de julio de 2026.

Tras la aprehensión, se dio inmediata intervención y conocimiento a las autoridades judiciales requirentes. Finalizadas las diligencias de rigor, el mismo fue alojado en la Jefatura Departamental, donde permanecerá a disposición de la Justicia