Atraparon a un uruguayo con pedido de captura nacional e internacional en Entre Ríos
La Policía de Entre Ríos realizó un allanamiento por drogas este miércoles en un domicilio de calle Primera Junta, casi Rocamora, en la ciudad de Colón, donde logró detener a dos hombres, de 40 y 42 años.
Uno de los detenidos es Jonathan Ariel Martínez, de nacionalidad uruguaya, quien tenía una orden de detención vigente y registraba pedido de captura a nivel nacional e internacional.
El procedimiento se llevó adelante bajo la Ley Provincial N.º 10.566 y permitió secuestrar 8 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en seis envoltorios de nylon, además de $101.290 en efectivo y dos teléfonos celulares.
También fueron incautados elementos de corte, 46,8 gramos de una sustancia de estiramiento, anotaciones, un vidrio con restos de clorhidrato de cocaína y una cuchara.
El procedimiento contó con la intervención del Juzgado de Garantías de Colón y la Fiscalía N.º 1, a cargo del agente fiscal Juan Sebastián Blanc. La medida fue realizada bajo el Mandamiento N.º 878.
También intervino la División Operaciones Técnicas y Pericias Tecnológicas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que aportó el informe técnico correspondiente.
Fuente: AHORA