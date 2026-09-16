La Policía de Entre Ríos realizó un allanamiento por drogas este miércoles en un domicilio de calle Primera Junta, casi Rocamora, en la ciudad de Colón, donde logró detener a dos hombres, de 40 y 42 años.

Uno de los detenidos es Jonathan Ariel Martínez, de nacionalidad uruguaya, quien tenía una orden de detención vigente y registraba pedido de captura a nivel nacional e internacional.

El procedimiento se llevó adelante bajo la Ley Provincial N.º 10.566 y permitió secuestrar 8 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en seis envoltorios de nylon, además de $101.290 en efectivo y dos teléfonos celulares.

También fueron incautados elementos de corte, 46,8 gramos de una sustancia de estiramiento, anotaciones, un vidrio con restos de clorhidrato de cocaína y una cuchara.

El procedimiento contó con la intervención del Juzgado de Garantías de Colón y la Fiscalía N.º 1, a cargo del agente fiscal Juan Sebastián Blanc. La medida fue realizada bajo el Mandamiento N.º 878.

También intervino la División Operaciones Técnicas y Pericias Tecnológicas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que aportó el informe técnico correspondiente.

Fuente: AHORA