La Policía estaba tras los pasos de esta pareja por tenerlos como sospechosos del último hecho resonante en Gualeguaychú, que tuvo como blanco a un comerciante de la ciudad bajo la modalidad de motochorros, cuando entraba a su domicilio en el barrio 34 Viviendas, de la zona norte.

Durante el mediodía, y mientras personal de la Comisaría Tercera que se encontraba realizando recorridas por la zona de Clavarino y Bolivia, observaron a una pareja descender de un remis e ingresar a un domicilio. Se trataba de la pareja intensamente buscada en los últimos días, de los cuales lo último que se sabía era que habían abandonado la ciudad el sábado 11 de julio, horas después de cometido el hecho.

Sobre este hombre de 35 años y de la mujer de 37 años existía una orden de detención del Juzgado de Garantías de Natalia Céspedes y se había emanado esta orden de captura mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Finalmente, y tras días de búsqueda, la detención se produjo en Gualeguaychú bajo la supervisión de la fiscal Martina Cedrés, que dispuso el traslado a la Jefatura Departamental para en las próximas horas indagarlos a ambos, a uno como partícipe del hecho y a la mujer como encubridora.

El sujeto de 35 años, con domicilio en Bahía Blanca, pero con residencia en Gualeguaychú, está sospechado de ser quien manejaba la moto en la que se trasladaban los delincuentes que quedaron filmados en las cámaras de seguridad del domicilio de la víctima, y tendría vínculos con una persona que habría trabajado para Bacigalupo. En tanto la mujer, por el momento está sospechada de ser encubridora del hecho y también será llevada a declarar ante la funcionaria judicial.

Tras la detención de ambos, se dispuso un allanamiento en la vivienda a donde bajaron del remis y como resultado del procedimiento se obtuvo el secuestro de tres teléfonos celulares, la suma de 267 mil pesos y pasajes de colectivo con recorrido Gualeguaychú–Puerto Esperanza, de ida y vuelta, que fueron incorporados a la investigación.