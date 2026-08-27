Un hombre de 29 años que permanecía prófugo por el millonario robo al establecimiento rural La Rosalía, en el departamento Federación, fue detenido este miércoles en San José de Feliciano tras una persecución policial. Durante el procedimiento, manifestó haber ingerido varios envoltorios que, según dijo, contenían cocaína.

El procedimiento se concretó alrededor de las 14.50, cuando personal de la Jefatura Departamental Feliciano localizó al sospechoso a bordo de un vehículo en la intersección de Estados Unidos y Córdoba. El hombre era buscado en el marco de la causa por el robo agravado por el uso de arma de fuego.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga y recorrió distintas calles de la ciudad hasta que finalmente fue interceptado en Mendoza y Adelito Fernández, luego de que el vehículo derrapara.

Durante el operativo, el hombre aseguró haber ingerido varios envoltorios que, de acuerdo con sus dichos, contenían clorhidrato de cocaína. Ante esta situación, fue trasladado inicialmente al hospital local y posteriormente derivado al Hospital Masvernat de Concordia para su atención y evaluación médica.

Una vez obtenida la correspondiente orden judicial, los efectivos realizaron la requisa del vehículo. Como resultado, secuestraron un teléfono celular, un chip, un envoltorio con 0,50 gramos de una sustancia que dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína y un cartucho de escopeta calibre 36.

El automóvil quedó bajo resguardo en la Jefatura Departamental Feliciano y a disposición de la Justicia. En tanto, el detenido fue posteriormente trasladado al Hospital Santa Rosa de Chajarí, donde permanece internado con custodia policial.

La Policía destacó además que el vehículo había sido detectado horas antes por el Centro de Video Vigilancia de la Sección 911, lo que permitió avanzar en su identificación y desplegar el operativo que terminó con la detención.

La investigación por el millonario asalto



El detenido es uno de los hombres buscados por el violento asalto ocurrido en el establecimiento rural La Rosalía, en el distrito Tatutí, cerca de San Jaime de la Frontera.

La causa investiga el ingreso de cuatro delincuentes al campo, donde amenazaron al propietario y a un empleado, sustrajeron una millonaria suma de dinero, armas y otros elementos, y escaparon en una camioneta que posteriormente fue encontrada incendiada.

La investigación derivó el martes en una serie de allanamientos en Chajarí y Federación, que terminaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de más de 10 millones de pesos, 710 dólares, armas, celulares y vehículos, entre otros elementos.

Además, otro de los hombres que era buscado por la misma causa se presentó espontáneamente ante la Justicia. Con la detención concretada este miércoles, continúa la búsqueda de los restantes involucrados.

Fuente: Ahora